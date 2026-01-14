ABD'den açıklama: Gazze ateşkesinde 2. aşama başladı! Türkiye'ye teşekkür

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff: Trump'ın Gazze çatışmasını sonlandırmaya yönelik 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. İkinci aşama, Gazze'de geçiş döneminde teknokrat Filistin yönetimi kuruyor.

Abone ol

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Trump'ın Gazze çatışmasını sonlandırmaya yönelik 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. İkinci aşama, Gazze'de geçiş döneminde teknokrat Filistin yönetimi kuruyor, Gazze'nin tamamen silahsızlaştırılmasını ve yeniden inşa edilmesini başlatıyor" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın son rehinenin cenazesini teslim etmesini beklediklerini belirten Witkoff, "Aksi halde ciddi sonuçları olacak" dedi.

Witkoff ayrıca, arabulucuk katkıları için Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.