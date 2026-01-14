Bugün Murat Ağırel, yarın kim? Çocuklarıyla tehdit edilen Ağırel'e Hadi Özışık'tan destek!

Gazeteci Murat Ağırel’in çocuklarıyla tehdit edildiği iddialarına Hadi Özışık’tan sert tepki geldi. Özışık, gazetecilere yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gazeteci Murat Ağırel’in çocukları üzerinden tehdit edildiğini açıklamasının ardından Hadi Özışık’tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Özışık, “Bir gazetecinin tehdit edilmesi kabul edilemez, çocukla tehdit ise alçaklıktır” dedi.

Murat Ağırel’in günlerdir dile getirdiği “çocuklarımla tehdit ediliyorum” iddiası kamuoyunda yankı uyandırırken, gazeteci Hadi Özışık’tan dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

Bir yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özışık, siyasi görüşlerin bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, gazetecilere yönelik tehditlerin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Bir gazeteci ister iktidar yanlısı olsun, ister muhalif; tehdit edilmesi kabul edilemez. Hele hele çocuklarıyla tehdit edilmesi, hiçbir gerekçeyle savunulamaz,” diyen Özışık, Murat Ağırel ile geçmişte yaşanan insani temaslara da değindi.

Özışık, Ağırel’in evinin önünde çekilen görüntüler, adresinin ifşa edilmesi ve takip edildiğine yönelik iddialarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti. Konunun sadece bir kişiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Özışık, geçmişte benzer bir tehdidi kendisinin de yaşadığını anlattı.

Yaklaşık iki yıl önce İzmir’de bulunduğu sırada kendisine yönelik bir infaz iddiasıyla uyarıldığını aktaran Özışık, dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın sürece hızla müdahil olduğunu ve emniyetin gerekli adımları attığını ifade etti.

“Kimsenin ne yaşadığını dışarıdan bakarak bilemezsiniz. Bugün Murat Ağırel, yarın bir başkası,” diyen Özışık, devletin bu tür tehditler karşısında sessiz kalmayacağına inandığını dile getirdi.

Özışık sözlerini, “Evlat üzerinden yürütülen her saldırı insanlığa yapılmıştır. Bunun siyaseti olmaz,” diyerek tamamladı.