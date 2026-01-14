BIST 12.370
Trabzonspor kupada İstanbulspor’u farklı geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 6-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 6-1 kazandı. 

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 61. dakikalarda Ernest Muci, 57. dakikada Batagov, 70. dakikada Olaigbe ile 85 ve 90+2. dakikalarda Sikan kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 29. dakikada Krstovski attı. 

İstanbulspor'da Fahri Kerem Ay maçın 53. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 

Bu sonucun ardından Trabzonspor grupta puanını 3'e yükseltirken İstanbulspor, 1 puanda kaldı.

