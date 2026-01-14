Valilikler duyurdu: O illerde okullar tatil edildi

Kar yağışı, buzlanma ve don riskinin etkili olduğu bazı illerde eğitime bir gün ara verildi.

Son günlerde yurdun birçok bölgesini etkileyen olumsuz hava koşulları etkisini arttırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde okullar 15 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

İşte okulların tatil edildiği iller:

ORDU

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 15 Ocak Perşembe günü 1 gün ara verildiği belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.