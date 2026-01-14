Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 13 kişi öldü, 40 kişi kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kayboldu.Abone ol
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu'nun Walikale bölgesine bağlı Burutsi köyünde şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.
Toprak kayması sonucu en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.