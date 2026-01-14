Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç! Kazanan Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Samsunspor, deplasmanda Aliağa Futbol'u 6-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Samsunspor, Aliağa Futbol konuk oldu. Samsunspor karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Samsunspor'un gollerini Moundilmadji, Yalçın Kayan (2), Celil Yüksel, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır kaydetti. Aliağa Futbol'un golleri ise Burak Süleyman ve Malik Karaahmet'ten geldi.

Bu sonuçla Samsunspor Türkiye Kupası'nda ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı, Aliağa Futbol ise 1 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada topla buluşan Celil Yüksel'in orta sahadan uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Moundilmadji, kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

16. dakikada Jarju'nun sağ kanattan ceza sahasına girip pasını Yalçın Kayan'a verdi. Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Kubilay'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-2.

21. dakikada sol kanattan ceza sahasına yönelen Moundilmadji, bire birde rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Aliağa Futbol'da Mustafa Saymak orta sahada Moundilmadji'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü ancak hakem Melih Aldemir, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip sarı kartını iptal etti ve Saymak'a direkt kırmızı kart gösterdi.

27. dakikada hızlı gelişen Aliağa Futbol atağında Burak Süleyman'ın şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.

29. dakikada Satka'nın uzun pasında savunmadan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Moundilmadji'nin aşırtma vuruşunda top kalenin solundan dışarı çıktı.

35. dakikada Aliağa Futbol'un atağında Mustafa Tahir Babaoğlu'nun şutunu kaleci Posiadala kurtardı. Seken topu önünde bulan Burak Süleyman'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

38. dakikada Samsunspor atağında Celil Yüksel, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-3.

40. dakikada Celil Yüksel'in pasında Moundilmadji topu bıraktı ve Tahsin Bülbül meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

Karşılaşmanın ilk yarısı misafirin takımın 4-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

51. dakikada Samsunspor atağında Moundilmadji'nin pası savunmadan sekti, ceza sahası içinde topla buluşan Yalçın Kayan meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-5.

58. dakikada Samsunspor'da savunmadan topla atağa çıkan Mendes'in sağ kanattan ceza sahasına girerek dar açıdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

77. dakikada Mendes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Moundilmadji kafa vuruşunu yaptı, kaleci Kubilay topu çıkardı. Devamında seken topu tamamlayan Polat Yaldır takımını 5 farklı üstünlüğe taşıdı: 1-6.

80. dakikada Aliağa Futbol'un atağında Erhan Kartal'ın sağ kanattan yaptığı ortada kafa vuruşuna çıkan Malik Karaahmet, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-6.

Samsunspor, deplasmanda rakibini 6-2 mağlup etti.