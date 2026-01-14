BIST 12.359
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 439'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte 13'ü enkaz altından çıkarılan 15 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 449 kişinin öldüğü, 1246 kişinin yaralandığı ifade edikdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 439'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 324'e yükseldiği kaydedildi.

