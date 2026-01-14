Korkmaz’dan sofra kampanyası ile yüzde 50’ye varan indirimler

Yarım asrı aşkın köklü tecrübesi ve yüksek kalite standartlarıyla mutfak ürünleri sektörünün öncü markalarından Korkmaz, sofra ürünlerine özel büyük bir kampanya başlatıyor. 20 Ocak’ta başlayan Sofra Kampanyası, tüm sofra ürünlerini kapsarken %50’ye varan indirim avantajları sunuyor.

Mutfakların en büyük yardımcısı Korkmaz, avantajlı fiyatlarıyla her evin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Estetik tasarımları ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan sofra ürünleri, 20 Ocak’ta başlayacak Sofra Kampanyası kapsamında tüketicilerle buluşuyor.

Tüm sofra ürünlerini kapsayan kampanyada %50’ye varan indirimler sunulurken, sofralara şıklık ve işlevsellik katmak isteyenler için önemli bir alışveriş fırsatı yaratılıyor. Korkmaz Sofra Kampanyası, 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak.