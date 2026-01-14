Hakimi vuran savcı ifadesinde bambaşka şeyler anlattı! İlişki yaşıyorlarmış ve...

Kadın hakim Aslı Kahraman'ı vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kadın hakime takıntılı olan savcı ifadesinde tam tersi bir tablo çizdi. İddiasına göre ayrılmak isteyen kendisiydi ve Aslı Kahraman bu isteği reddediyordu. Olay günü de bu konuda tartıştıklarını iddia etti.Abone ol
İSTANBUL’da Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan, dün odasında tartıştığı Hâkim Aslı Kahraman’ı silahla yaralamıştı. Kadın hakim Aslı Kahraman taburcu olurken, savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Kılıçaslan’ın ifadesi özel soruşturma bürosunda başsavcı vekili tarafından alındı. Kılıçaslan, “kasten insan öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İfadesinde bambaşka şeyler anlattı
Şüpheli savcının ifadesine göre; kadın hakim ile 2023 yılı Eylül-Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşadılar. Savcının dediğine göre aralarında yaş farkı vardı ve kadın hakimin daha önceki evliliğinden bir çocuğu bulunuyordu. Bu sebeple hakimle olan ilişkisini duygusal birlikteliğe dönüştürmek istememiş. Hakim ise tam aksi düşüncede olduğundan aralarında tartışma çıkmış.
Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan, mesleki kariyerine olumsuz etkileyeceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediğini, bu nedenden dolayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki çalışma odasına gittiğini anlattı.
Olay anına ait yeni detaylar çıktı
Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan sevk yazısına göre; burada aralarında tekrar tartışma çıkınca kadın hakim erkek savcıya vurmaya başladı, o esnada çay ocağında çalışan Yakup Karadağ odaya girdi. Hükümlü Çaycı Karadağ’ın ifadesine göre mağdur kadın hakim kendisinden yardım istedi savcının kendisine zarar vereceğini söyledi. Şüpheli savcı iki üç adım geri gitti. O sırada kadın hakim yardım isteyince bu kez savcı üzerine gitmeye başladı ve o anda tanık Yakup Karadağ araya girdi.
Tabancasını çıkarıp koşmaya başladı
Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan kendisinin savcı olduğunu söyleyerek elini beline attı ve tabancasını çıkarıp koşmaya başladı. Onun üzerine çaycı da aynı şekilde hamle yaparak araya girdi. Savcı silahı birden fazla kez ateşledi. Bu sırada Çaycı Yakup Karadağ savcının elini tutup havaya kaldırdı, kendisini de duvara yaslayarak silahı elinden aldı. Hemen olay yerine polis müdahale edip savcıyı gözaltına aldı.
Araya giren olmasa öldürecekti
Soruşturma evrakında şüpheli savcının kadın hakime gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da girdi. Bu nedenle, soruşturmanın bulunduğu aşamada mağdurun ifadesinin henüz alınamamış olması, şüpheli savcının cep telefonunun şifresini vermemesi, delillerin tümüyle toplanmamış olması, ayrıca şüpheli savcının araya başkasının girmesi nedeniyle saldırısını tamamlayamaması nedeniyle öldürmeye teşebbüs ettiği, tehdit içerikli mesajlarının da olması nedeniyle tutuklanması talep edildi.
KADIN HAKİM TACİZDEN KORUMA ALMIŞ
33 yaşındaki Muhammet Çağatay Kılıçarslan ile vurduğu hakim Aslı Kahraman arasındaki ilişki, birlikte çalıştıkları Kartal adliyesinde başlamış. Bu dönemde savcının, hakime karşı takıntılı bir sevgi beslemeye başladığı öğrenildi. Hakim Aslı Kahraman bu ilişkiyi reddetmesine rağmen savcı tacizlerini sürdürmüş. Bunun üzerine hakim Aslı Kahraman, savcıya karşı koruma talep etmiş. 2 koruması vardı ama... Başvurusu sonrası hâkim Aslı Kahraman'ı korumak için 2 polis memuru görevlendirildiği öğrenildi.
Kadına şiddet vakalarına bakıyormuş
Hakimi vuran Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı ortaya çıktı. Savcı Kılıçarslan'ın, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikayetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi.