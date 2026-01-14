BIST 12.359
Trump sürekli bunları yiyormuş! ABD Sağlık Bakanı: "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum"

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini belirtti.

Podcast yayıncısı Katie Miller'ın sorularını yanıtlayan Kennedy, "En sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olan kişi kim?" sorusuna "Başkan" yanıtını verdi.

Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini söyleyen Kennedy, "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Kennedy, Trump'ın Beyaz Saray'da ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğu dönemlerde daha sağlıklı yiyecekler yediğini ancak özellikle seyahatleri sırasında çok fazla abur cubur ve kola tükettiğini dile getirdi.

Bakan Kennedy, buna rağmen Trump'ın son derece güçlü ve dayanıklı bir vücuda sahip olduğunu savundu.

