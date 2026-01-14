BIST 12.370
DOLAR 43,18
EURO 50,37
ALTIN 6.412,00
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın geleceği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Aston Villa, Abraham'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ta mutlu ve İstanbul'da huzurlu olmasına rağmen Abraham'ın sürpriz bir şekilde Aston Villa'ya gitme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Abone ol

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ASTON VILLA'DAN KANCA

Daily Mail'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, 2018-19 sezonunda kadrosunda bulunduğu İngiliz golcüyü yeniden kadrosuna katmak istiyor.

GERİ DÖNMEYE SICAK

Beşiktaş'ta mutlu ve İstanbul'da huzurlu olmasına rağmen Abraham'ın da Premier League'e geri dönme olasılığını ciddi olarak değerlendirdiği, Aston Villa'ya gitme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ 30 MİLYON İSTİYOR

Haberde, finansal kısıtlamalar nedeniyle Aston Villa'nın, ara transfer döneminde dikkatli davranmak zorunda olduğu, ancak 28 yaşındaki Abraham'ı bonservisiyle alma konusunda umutlu olduğunun altı çizildi. Siyah-beyazlıların sezon başında 15 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı yıldız oyuncudan 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Grönland Trump'a çok pahalıya patlayacak: ABD basını rakamı açıkladı!
Grönland Trump'a çok pahalıya patlayacak: ABD basını rakamı açıkladı!
Trump sürekli bunları yiyormuş! ABD Sağlık Bakanı: "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum"
Trump sürekli bunları yiyormuş! ABD Sağlık Bakanı: "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum"
Denizli'de gölette 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de gölette 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeye ilişkin 3 sanığa 5'er yıl hapis cezası
Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeye ilişkin 3 sanığa 5'er yıl hapis cezası
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 13 kişi öldü, 40 kişi kayboldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 13 kişi öldü, 40 kişi kayboldu
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi
Hakimi vuran savcı ifadesinde bambaşka şeyler anlattı! İlişki yaşıyorlarmış ve...
Hakimi vuran savcı ifadesinde bambaşka şeyler anlattı! İlişki yaşıyorlarmış ve...
İngiltere Başbakanı Starmer'ın Grok isyanı: Yaptıkları iğrenç ve utanç verici
İngiltere Başbakanı Starmer'ın Grok isyanı: Yaptıkları iğrenç ve utanç verici
ROKETSAN ihracatta 750 milyon dolar sınırını aştı
ROKETSAN ihracatta 750 milyon dolar sınırını aştı
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan 10 Mart mutabakatı açıklaması
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan 10 Mart mutabakatı açıklaması
Akıllara durgunluk veren olay! 80 yaşındaki adam ölü eşini uçağa bindirmek için öyle birşey yaptı ki...
Akıllara durgunluk veren olay! 80 yaşındaki adam ölü eşini uçağa bindirmek için öyle birşey yaptı ki...