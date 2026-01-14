BIST 12.370
DOLAR 43,18
EURO 50,35
ALTIN 6.407,84
HABER /  GÜNCEL

Yalova’daki Gökçe Barajı davasında 3 sanığa 5'er yıl hapis

Yalova’daki Gökçe Barajı davasında 3 sanığa 5'er yıl hapis

Yalova’da Gökçe Barajı’nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu’nda geçen yıl yaşanan köpüklenmeyle ilgili davada yargılanan tutuksuz 3 sanık, Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve ortaya çıkan tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Y.T, S.A. ve G.K. hakkında hüküm kurdu.

Abone ol

Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda geçen yıl yaşanan köpüklenmeye ilişkin yargılanan tutuksuz 3 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Kurtköy Muhtarı Y.T, S.A. ve G.K. ile avukatları katıldı.

Temizlik malzemelerinin alındığı firma yetkilisinin tanık olarak dinlenmesinin ardından söz alan sanıklar, isnat edilen suçu işlemediklerini ileri sürerek beraatlerini talep etti.

Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "şantaj", "tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürme", "çevrenin kasten kirletilmesi", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Y.T, S.A. ve G.K'yi suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı nedeniyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak 2025'te köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Kurtköy Muhtarı Y.T, eski muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Y.T. ile S.A. tutuklanmış, diğer şüpheliler salıverilmişti. Daha sonra sanık avukatlarının itirazı üzerine dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılar için düzenleme
Yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılar için düzenleme
Organize Sanayi Bölgesi sayısı 373'e yükseldi
Organize Sanayi Bölgesi sayısı 373'e yükseldi
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Grönland Trump'a çok pahalıya patlayacak: ABD basını rakamı açıkladı!
Grönland Trump'a çok pahalıya patlayacak: ABD basını rakamı açıkladı!
Trump sürekli bunları yiyormuş! ABD Sağlık Bakanı: "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum"
Trump sürekli bunları yiyormuş! ABD Sağlık Bakanı: "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum"
Denizli'de gölette 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de gölette 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeye ilişkin 3 sanığa 5'er yıl hapis cezası
Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeye ilişkin 3 sanığa 5'er yıl hapis cezası
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 13 kişi öldü, 40 kişi kayboldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 13 kişi öldü, 40 kişi kayboldu
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi
Hakimi vuran savcı ifadesinde bambaşka şeyler anlattı! İlişki yaşıyorlarmış ve...
Hakimi vuran savcı ifadesinde bambaşka şeyler anlattı! İlişki yaşıyorlarmış ve...
İngiltere Başbakanı Starmer'ın Grok isyanı: Yaptıkları iğrenç ve utanç verici
İngiltere Başbakanı Starmer'ın Grok isyanı: Yaptıkları iğrenç ve utanç verici