Denizli'de gölette 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında gölette ölü bulunan kişinin eşi ile 3 şüpheli olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos 2025'te Dımbazlar Göleti'nde İbrahim Kayaaslan'ın (40) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Kayaaslan'ın eşi Samime, kayınvalidesi M.Y. ve kayınbabası M.Y. ile İ.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Olay

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti, 2 Ağustos 2025'te Denizli'nin Buldan ilçesinde Dımbazlar Göleti'ne gitmiş, burada İbrahim Kayaaslan gölette düşmüş, Samime Kayaaslan da onu kurtarmak için suya atlamıştı.

Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın hastaneye kaldırılmış, kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedeni su altı arama kurtarma ekiplerince bulunmuştu.

