Bakırköy'de 2 evi soyan kadınlar yakayı ele verdi! Sicilleri o kadar kirli ki...

İstanbul Bakırköy'de, 2 evden ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin çalışma başlatan ekipler 2 kadın şüpheliyi Kadıköy'de yakaladı. Şüphelilerden birinin 31 evden hırsızlık yaptığı, diğerinin 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta Bakırköy'deki 2 daireden toplam değeri 1 milyonu aşan ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliler Damla Ç. (19) ile kuzeni Naz Ç'yi (22), Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gözaltına aldı.

Damla Ç'nin daha önce 31 evden hırsızlık, Naz Ç'nin ise çeşitli suçlardan 30 kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların Bakırköy'deki hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra binadan ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

