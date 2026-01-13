YÖK'ten üniversitelere cuma namazı tebliği! Artık ders ve sınav koyulmayacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği resmi yazıyla cuma namazı vaktiyle çakışan ders, sınav, uygulama ve mesai saatlerine ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Yazıda, akademik ve idari personel ile öğrencilerin din ve vicdan hürriyetinin fiilen kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm üniversitelere gönderdiği yazıda, cuma namazı saatleriyle örtüşen akademik ve idari faaliyetlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.
Yazıda, ders, sınav ve uygulama saatlerinin belirlenmesinde temel hak ve özgürlüklerin gözetilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.
2016 TARİHLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ HATIRLATILDI
YÖK’ün yazısında, 8 Ocak 2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi hatırlatıldı. Söz konusu genelgede, cuma namazı saatinin mesaiye denk gelmesi halinde kamu kurumlarında çalışanlara mesai kaybı olmaksızın izin verileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.
YÖK’ün daha önce de üniversitelere benzer içerikte yazılar gönderdiği ve bu hassasiyetin altının defalarca çizildiği belirtildi.
“DERS VE SINAV PROGRAMLARI TEMEL HAKLARI SINIRLAYAMAZ”
Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 24’üncü maddesiyle güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42’nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli şekilde korunmasının zorunlu olduğu ifade edildi.
YÖK, üniversitelerin akademik takvim ve ders programlarını belirleme yetkisine sahip olduğunu ancak bu yetkinin, temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı veya fiilen imkânsız hale getirici şekilde kullanılamayacağını vurguladı.
CUMA NAMAZI SAATLERİNE GÖRE YENİDEN PLANLAMA İSTENDİ
Gönderilen yazıda üniversitelerden, cuma namazı vaktiyle çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamaların yeniden ele alınması istendi. Bu kapsamda, ibadetlerin aksatılmaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.
“DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ FİİLEN KULLANILABİLMELİ”
YÖK, din ve vicdan hürriyetinin yalnızca inancı açıklama özgürlüğüyle sınırlı olmadığını; bu hakkın doğal sonucu olan ibadetlerin serbest ve fiilen yerine getirilebilmesini de kapsadığını vurguladı. Bu nedenle üniversitelerin, akademik ve idari planlamalarını bu çerçevede yapmasının anayasal bir yükümlülük olduğu ifade edildi.