YÖK'ten üniversitelere cuma namazı tebliği! Artık ders ve sınav koyulmayacak

“DERS VE SINAV PROGRAMLARI TEMEL HAKLARI SINIRLAYAMAZ”

Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 24’üncü maddesiyle güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42’nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli şekilde korunmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

YÖK, üniversitelerin akademik takvim ve ders programlarını belirleme yetkisine sahip olduğunu ancak bu yetkinin, temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı veya fiilen imkânsız hale getirici şekilde kullanılamayacağını vurguladı.

CUMA NAMAZI SAATLERİNE GÖRE YENİDEN PLANLAMA İSTENDİ

Gönderilen yazıda üniversitelerden, cuma namazı vaktiyle çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamaların yeniden ele alınması istendi. Bu kapsamda, ibadetlerin aksatılmaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

“DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ FİİLEN KULLANILABİLMELİ”

YÖK, din ve vicdan hürriyetinin yalnızca inancı açıklama özgürlüğüyle sınırlı olmadığını; bu hakkın doğal sonucu olan ibadetlerin serbest ve fiilen yerine getirilebilmesini de kapsadığını vurguladı. Bu nedenle üniversitelerin, akademik ve idari planlamalarını bu çerçevede yapmasının anayasal bir yükümlülük olduğu ifade edildi.