Trump’tan İran açıklaması: Sivil ölümler durduruldu

İran’daki hükümet karşıtı protestolar sürerken açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kendisine İran’da sivil ölümlerin durdurulduğu ve idamların planlanmadığının bildirildiğini söyledi.

İran'daki hükümet karşıtı protestolar sürerken, İran halkına protestolara devam etmeleri için çağrılarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

'İRAN'DA SİVİL ÖLÜMLERİ DURDURULDU'

ABD Başkanı, "Bana İran'da sivil ölümlerin durdurulduğu ve idamların planlanmadığı söylendi. İran bize idamları durdurduk dedi." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." diye seslenmişti.

ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

