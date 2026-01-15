BIST 12.370
DOLAR 43,18
EURO 50,32
ALTIN 6.413,18
HABER /  DÜNYA

ABD’nin ardından İngiltere’den Katar kararı

ABD’nin ardından İngiltere’den Katar kararı

ABD’nin ardından İngiltere’nin de Katar’daki ABD üssü El-Udeyd’den askerlerini geri çekmeye başladığı bildirildi. İngiliz medyasına göre karar güvenlik gerekçesiyle alınırken, Savunma Bakanlığı asker konuşlandırma ve çekme süreçlerine ilişkin ayrıntı paylaşmayacaklarını, önceliklerinin personel güvenliği olduğunu açıkladı.

Abone ol

ABD'nin ardından İngiltere'nin de Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'deki askerlerini geri çekmeye başladığı bildirildi.

İngiliz medyasındaki habere göre, ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askerlerini çekme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik nedeniyle asker konuşlandırma ve çekme kararlarıyla ilgili detay paylaşmayacaklarını belirtti.

Sözcü, önceliklerinin her zaman personelin güvenliği olduğunu, buna askerlerin geri çekildiği durumların da dahil olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz hava üssünden bir tanker uçağın Katar'daki üsse doğru yola çıktığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
Trump’tan İran açıklaması: Sivil ölümler durduruldu
Trump’tan İran açıklaması: Sivil ölümler durduruldu
Danimarka Savunma Bakanı: ABD'nin Grönland'a saldırması tamamen varsayımsal
Danimarka Savunma Bakanı: ABD'nin Grönland'a saldırması tamamen varsayımsal
Cevheri Güven haddini aştı: Hasan Doğan üzerinden aileye fitne girişimi!
Cevheri Güven haddini aştı: Hasan Doğan üzerinden aileye fitne girişimi!
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Fenerbahçe kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı tek golle geçti
Fenerbahçe kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı tek golle geçti
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Mert Günok, Fenerbahçe'de eldiveni aldı
Mert Günok, Fenerbahçe'de eldiveni aldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlanarak maçtan çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlanarak maçtan çıktı
Bugün Murat Ağırel, yarın kim? Çocuklarıyla tehdit edilen Ağırel'e Hadi Özışık'tan destek!
Bugün Murat Ağırel, yarın kim? Çocuklarıyla tehdit edilen Ağırel'e Hadi Özışık'tan destek!
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! 16'sı pozitif çıktı
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! 16'sı pozitif çıktı
Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'de korkutan deprem