Cevheri Güven haddini aştı: Hasan Doğan üzerinden aileye fitne girişimi!

Gazeteci Hadi Özışık, son yayınında firari FETÖ mensubu Cevheri Güven'in yayınlarına sert tepki gösterdi. Özışık, bu dili “gazetecilik değil, açık bir FETÖ psikolojik harekâtı” olarak niteledi. Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpasını hatırlatan Özışık, Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Hakan Fidan ve Hasan Doğan’ın hedef alınmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

Gazeteci Hadi Özışık, son yayınında FETÖ’nün propaganda ve psikolojik harekât dilini sert ifadelerle hedef aldı. Özışık, Almanya’da bulunan firari FETÖ mensubu Cevheri Güven üzerinden yürütülen yayınların gazetecilik faaliyeti olmadığını, bunun açık bir fitne ve itibar suikastı operasyonu olduğunu söyledi.

Özışık, Cevheri Güven’in geçmişte Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpasında aktif rol oynadığını hatırlatarak, bu sürecin bir magazin olayı değil, doğrudan bir siyasi infaz olduğunu vurguladı. Kumpasın deşifre edilmesinin ardından Güven’in Almanya’ya kaçtığını ifade eden Özışık, “Bu dil tanıdık. Bu dil FETÖ’nün dilidir” dedi.

Yayınlarında belge sunmadan, ima ve algı üzerinden hareket edildiğini belirten Özışık, Cevheri Güven’in özellikle Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Hakan Fidan ve son olarak Hasan Doğan isimlerini hedef almasının tesadüf olmadığını dile getirdi. Özışık’a göre amaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresinde çatlak varmış algısı oluşturmak ve aile içine fitne sokmak.

Hasan Doğan’a yönelik iddiaları “düpedüz itibar suikastı” olarak niteleyen Özışık, Doğan’ın devletin en mahrem süreçlerine tanıklık etmiş, gösterişten uzak bir isim olduğunu vurguladı. “Bu millet bu oyunu 15 Temmuz’da bozdu” diyen Özışık, FETÖ’nün aynı yöntemleri yeniden devreye sokmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyledi.