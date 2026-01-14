BIST 12.370
DOLAR 43,17
EURO 50,30
ALTIN 6.428,63
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi

Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde faaliyet gösteren 4 farklı işyerine düzenlenen operasyonda içerisinde 11,4 kilo etin de bulunduğu yaklaşık 9,7 milyon lira dolayında kayıt dışı gıda ürünleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında merdiven altı ve kayıt dışı gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerine operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Polatlı’da faaliyet gösteren 4 farklı işyerinde sahte gıda üretimi yapıldığı belirlendi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı işletmede yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin TL değerinde içerisinde 11 kilo 400 gram etinde bulunduğu kayıt dışı gıda ürünü ile 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el koyularak, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

