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Türkiye'ye İngiltere'nin çöpleri böyle geliyor: Zehir saçıyorlar

Türkiye'ye İngiltere'nin çöpleri böyle geliyor: Zehir saçıyorlar

İngiltere'den Türkiye'ye plastik atık ihracatı tepkilere yol açarken, yabancı basın da Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen çöpleri dikkatle takip ediyor.

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İngiltere’den Türkiye’ye plastik atık ihracatı giderek artarken Bloomberg’de yayınlanan bir yazıda Londra'daki bir süpermarket poşetinin iki ay sonra Adana'da noktalanan hikayesi ele alındı. Uzmanlar, “Avrupa’nın çöplüğü” haline gelen Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların halk sağlığı ve çevre için büyük risk yarattığına dikkat çekiyor.

ABD merkezli yayın organı “Bir poşetin 3200 kilometrelik yolculuğu, geri dönüşümle ilgili karmaşık gerçeği ortaya koyuyor” başlıklı yazıda, İngiltere'deki ünlü bir süpermarket zincirine ait alışveriş poşetinin Türkiye'ye uzanan hikayesi anlatıldı.

Bir dijital takip sistemiyle izlenen poşet, iki ay içinde Londra'dan 3200 kilometre uzaklıktaki Adana'da bir sanayi bölgesinde ortaya çıktı. Londra'dan sonra Hollanda, Almanya ve Polonya'yı gezerek Türkiye'ye ulaşan ve rengi griye dönen poşet, Adana'daki bir depo önüne rastgele yığılan, çoğu yabancı ülkelere ait plastik poşetler arasındaydı.

Tonlarca çöp Türkiye'ye atılıyor
Türkiye'de faaliyet yürüten bir geri dönüşüm şirketinde müdür olduğunu söyleyen bir kişi, plastik atıkları Avrupa'dan satın alarak Mersin Limanı üzerinden Adana'daki araziye taşıdığını ve atıkların geri dönüşümden geçeceğini söyledi.

Son yıllarda Türkiye'ye plastik atık ihracatını artıran İngiltere'nin 2020'de günlük ortalama 575 ton atığı Türkiye'ye gönderdiği tahmin ediliyor. Türkiye, İngiltere'nin en fazla plastik çöp gönderdiği ülkeler arasında son dönemde Polonya'yı geçti.

Halk sağlığı için risk
Bloomberg, İngiltere'nin işlenmesi zor atıkları “daha yoksul ülkelere” göndererek bu konudaki sorumluluğunu bu ülkelere aktardığını yazdı. Çoğu zaman bu atıkların geri dönüşümden geçmek yerine yakıldığı ve zehirli kimyasalların havaya ve toprağa karışmasına yol açtığı belirtildi. Haberde Türkiye'deki atık sahalarında her hafta şüpheli yangınlar çıktığına dikkat çekildi.

Çevre örgütleri, daha önce de Adana'daki kaçak çöp sahalarında İngiltere’den gelen çok sayıda plastik poşet ve atığa rastlamıştı. Uzmanlar, “Avrupa'nın çöplüğü” haline gelen Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların halk sağlığı ve çevre için büyük risk yarattığına dikkat çekiyor.

Greenpeace, daha önce Adana’daki 10 ayrı çöp döküm noktasında incelemelerde bulunmuş, alınan örneklerde büyük miktarda zehirli kimyasala rastlanmıştı. Tespit edilen dioksin ve furanın erken doğum, kanser, cilt rahatsızlıkları gibi ciddi hastalıklara yol açtığına, hormonları ve bağışıklığı da olumsuz etkilediğine dikkat çekilmişti.

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