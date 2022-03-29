Dolar ve altın çakıldı borsa uçtu! Dolmabahçe'den çıkan 'savaşı durdurma' kararı piyasaları salladı

İSTANBUL'daki Ukrayna-Rusya müzakeresinden çıkan '3 şehirde savaşı durdurma kararı' sonrası piyasalar sarsıldı. Borsa İstanbul'daki yükseliş yüzde 1.45'i aşarken, altın ve dolar değer kaybetti. İşte piyasalarda son durum...

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Dolmabahçe'de buluşan Ukrayna ve Rus müzakere heyetinden toplantının ardından gelen barışa dair mesajlar piyasalara yaradı. Dolmabahçe'deki müzakerenin ardından, Rusya Savunma Bakanlığı, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı. Taraflardan gelen olumlu açıklamalar piyasalara yaradı.

Borsa İstanbul coştu!

Müzakere toplantısı esnasında 2.193 puan seviyelerinde seyreden Borsa İstanbul, taraflardan gelen yapıcı ve olumlu açıklamalarla 2.207 puana kadar yükseldi. Görüşmelerden gelen olumlu haberlerin turizm ve havacılık şirketlerine yarayacağı beklentisiyle THY hisseleri yüzde 7,64, Pegasus ise yüzde 6,64 yükseliş sergiledi.

Anadolu Efes hisseleri de uçtu!

Rusya'da yatırımları bulunan şirketlerin hisseleri de olumlu açıklamaların etkisiyle yüzde 6 ila yüzde 10 yükseliş sergiledi. Rusya'da fabrikaları bulunan Anadolu Efes'in hisseleri yüzde 10 yükseliş sergiledi.

Dolar TL karşısında değer kaybediyor

Müzakere esnasında 14.82 TL civarında seyreden dolar/TL kuru müzakere ardından 14.66 TL'ya kadar geriledi. Müzakere esnasında 16.36 TL olan Euro/TL kuru ise 16.15 TL'ye kadar geriledi.

Gram altın 900 TL'nin altına indi

Toplantının sürdüğü esnada 912 lira civarında seyreden gram altın yüzde 1.80 değer kaybederek 899 TL'ye kadar geriledi.