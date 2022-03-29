Ukrayna ve Rusya barış görüşmesi sona erdi Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması geldi

İSTANBUL'da yapılan Rusya Ukrayna barış görüşmeleri bitti. Ukrayna heyetinden "Türkiye de garantör ülke olsun" açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı ise bazı yerlerde savaşı durdurma kararı aldığını duyurdu.

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İSTANBUL Dolmabahçe'de yapılan Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Ukrayna heyetinden David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Kiev yönetiminin garantör olarak görmek istediği diğer ülkeler Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Kanada ve İsrail.

Ukrayna, iki hafta içinde garantör ülkelerin müzakerelere davet edilmesini istediklerini duyurdu. Ukrayna heyetinden Mihail Podolyak da, "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" diye konuştu.

Garantör ülkelerle NATO'nun 5. maddesindeki gibi garanti istediler

Ukrayna heyetinden David Arakhamia, garantör ülke sistemini şöyle açıkladı:

-"NATO'nun beşinci maddesine benzer bir garanti isiyoruz. Bu madde ile Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda üç gün içinde garantör ülkelerle istişareler başlayacak ve sonrasında diplomatik bir çözüm sağlanamazsa garantör ülkeler bize asker ve silah desteği sağlayabilecek. Ukrayna hava sahasının kapatılması dahil güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılması mümkün olabilir. Bu ana maddelerde anlaşma sağlanması bizim için bir prensip meselesi.

RUSYA DUYURDU : 3 YERDE SAVAŞ DURACAK Rusya Savunma Bakanlığı, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı. Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı. Rusya heyetinin başkanı Medinskiy: 'Ukrayna’nın tekliflerini aldık, bunları Putin'e ileteceğiz' dedi.

Yarın devam edecek

Daha önce görüşmelerin iki gün süreceği açıklanmıştı. Toplantıya yarın devam edilmesi bekleniyor. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus milyarder Roman Abramovich de katıldı. Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine hitap etti İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiçkimsenin yararına değildir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz.

- "Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek, uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme, bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız."

- Tüm dünya sizlerden müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesi ile barışın temelini atıyorsunuz, her katkıya biz hazırız.

Liderler görüşmesine ev sahipliğine hazırız

- Bugün Taşkent'e hareket ediyorum. Dışişleri Bakanımız ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi bakımından İstanbul'da bırakıyorum.

- Görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmelerde zor ve çetrefil konuları ele aldığınızın farkındayız.

- Liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız.

Rus Oligark Roman Abramoviç de Dolmabahçe'de... Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakereler için bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden dikkat çeken bir görüntü yayınlandı. Görüntülerde, daha önce İstanbul'da olduğu ifade edilen Rus oligark Roman Abramoviç'in müzakerelerin gerçekleştiği yerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görülüyor.

Kremlin'den Abramoviç açıklaması

Abramoviç'in görüşmelere katılmasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, şunları ifade etti: "Abramoviç Rusya ile Ukrayna belirli temasların sağlanmasında yer alıyor, ancak Rus heyetinin resmi bir üyesi değil, müzakerelere katılımının her iki tarafça da onaylandı. Müzakerelerin sonuç vaat edip etmediğini bugün ya da yarın anlarız."