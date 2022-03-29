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4 ayda 1700 fuhuş! Ankara'da aile boyu fuhuş çetesi darbe: Gözaltına alındılar

4 ayda 1700 fuhuş! Ankara'da aile boyu fuhuş çetesi darbe: Gözaltına alındılar

ANKARA'da aralarında birinci derece akrabalık ilişkisi olan fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen suç örgütlerine çalışma yaptı. Dört ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucunda bin 700 kez fuhşa aracılık ederek il genelinde bulunan günübirlik evlere ve otellere saatlik veya gecelik olarak fuhşa zorlanan 4’ü yabancı olmak 16 mağdur kadını yönlendirdiği tespit edilen D.D, E.D. N.D, G.O., S.D, E.G., İ.E., A.E., G.A., H.Ş. ve N.Ş. isimli 11 şüpheli yapılan eşzamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların birinci derece yakın akraba ilişkileri olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait ikamet aramalarında 120 bin TL, 20 adet fuhşa aracılıkta kullanılan GSM hattı ve cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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