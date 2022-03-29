Edirne'de 4 kişilik aile öldürüldü! 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye aradılar akrabalar şokta

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Ölenlerin anne baba, dede ve torun olduğu öğrenildi. Eve girenler manzara karşısında dehşete kapıldı... Akrabaları, ailenin kimseyle husumetinin olmadığını söyledi...

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EDİRNE'nin Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde gelen haber şoke etti. Köyde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiklerinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi.

Yapılan ilk incelemede aynı aile üyelerinin tamamının öldüğü belirlendi. Ölenlerin isimleri ve yaşları şöyle:

*Mehmet Güner 76 yaşında

*Mehmet Güner 55 yaşında

*Filiz Güner 47 yaşında

*Anıl Güner 26 yaşında

Cinayet mahalinde bir av tüfeği ile tabanca bulundu. Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

- “29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G, M.G, A.G, ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir”.

Akrabaları acılı! Husumetli oldukları kimse yoktu

Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar husumetli oldukları kimseleri olmadığını söyledi. Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, "Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim." dedi.

Paraları varsa da arabaya bağlamışlardı

Mehmet Güner'in yeğeni Ramazan Keskin ise ailenin tamamının öldüğünü çok üzgün olduğunu belirtti. Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar." diye konuştu.