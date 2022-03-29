Vefat eden hastanın yakınları dehşet saçtı! Sağlık-Sen'den açıklama geldi

KIRŞEHİR'de, tedavisi sürerken vefat eden hastanın yakınlarının doktor ve sağlık çalışanlarını darbettiği ileri sürüldü.

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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken vefat eden bir hastanın yakınları ile Dr. Öğretim Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

Hastanedeki tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Arbede sırasında Zerman ile bazı sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, doktor, sağlık çalışanı ve güvenlik görevlilerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yücesan, "Hastalarımız, yakınlarının olduğu kadar bizim için de kıymetlidir. Sağlık çalışanları hastalarını tedavi için mücadele ediyor. Saldırıda doktorumuz şakak kemiğine darbe almış, güvenlikçinin kolu kırılmış. Burada devlet mallarına da zarar verilmiştir. Şiddete karşıyız. Sağlık çalışanlarına yapılan bu hareketlerin ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. Öte yandan tarafların, avukatları aracılığıyla şikayetçi olacağı öğrenildi.