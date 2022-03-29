Rusya ne olursa nükleer silah kullanacağını açıkladı!

RUSYA-Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan nükleer silah çıkışı geldi. Peskov, Rusya'nın nükleer silah kullanacağı senaryoyu açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ikinci ayında devam ederken, nükleer tartışmasında Rusya'dan bir açıklama daha geldi. ABD medyasına konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov bir süredir gündemde olan “Rusya’nın nükleer silah kullanma” ihtimali ile ilgili de konuştu. Rusya'nın nükleer silahı sadece 'ülkenin varoluşuna tehdit' olması durumunda kullanacağını söyledi. PBS televizyonuna demeç veren Peskov, sonra şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna savaşının sonucu ne olursa olsun...

"Ancak Ukrayna'daki operasyonun herhangi bir sonucu, elbette nükleer silah kullanılması için bir sebep değil. Ülkemizde ancak devletin varlığına yönelik bir tehdit olduğu zaman nükleer silahları, ülkemizin varlığına yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için kullanabileceğimizi ve fiilen kullanacağımızı çok net ifade eden bir güvenlik anlayışımız var."

NATO'yu 'çatışma makinası' olarak niteledi

NATO'nun bir çatışma makinesi olduğunu söyleyen Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri, sivil yapıları hedef almadığını ifade etti.