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Zamlar sonrası Akaryakıt istasyonları için şikayetler yüzde 117 arttı!

Zamlar sonrası Akaryakıt istasyonları için şikayetler yüzde 117 arttı!

Akaryakıt istasyonları benzin ve mazota gelen zamların haberini aldığında müşterilere yakıt satmaması sebebiyle şikayet yağmuruna tutuldu.

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Son dönemde gelen zamlar nedeniyle herkesin gündeminde olan akaryakıt istasyonlarını mercek altına alan online şikayet platformu Şikayetvar, 2021’in Ocak ve Şubat verileriyle 2022’nin aynı dönemini karşılaştırdı. Sektörde şikayetlerin yüzde 117 arttığı gözlenirken, en çok şikayet edilen konularsa akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi ve akaryakıt zammının erken işleme alınması oldu.

Artan kur farkı, yüksek enflasyon ve Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle birlikte Türkiye’de tüketiciler hemen hemen her gün akaryakıt zammıyla karşılaşıyor. Akaryakıta yapılan zamlar, akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şikayetleri de beraberinde getiriyor.

Online şikayet platformu Şikayetvar’ın verilerine göre geçen yılın Ocak ve Şubat aylarıyla bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında benzin istasyonuyla ilgili şikayetler yüzde 117 artış gösterdi.

En çok nelerden şikayet ediliyor?
Platformun verilerine göre tüketicilerin akaryakıt istasyonlarıyla ilgili son dönemde öne çıkan şikayetleri şöyle:

- Akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi

- Akaryakıt zammının erken işleme alınması

- İstasyonlarda yakıt alırken kredi kartlarında bulunan bonus/puan hakkını kullanamama veya farklı banka posundan işlem yapılması sonucu kampanyadan yararlanamama

- Taşıt tanıma sisteminden yararlanamama

- Personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması

- Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması / Yakıt aldıktan sonra araç göstergesinde bir değişim olmaması

- Akaryakıt istasyonlarında hizmetin yetersiz olması, hijyene önem verilmemesi, pos cihazının çalışmaması, hava su saatinin çalışmaması

- Yakıt enerjisinin/kalitesinin düşük olması, aldıktan kısa süre bir sonra tükenmesi

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