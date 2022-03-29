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Arkadaşlarıyla iddiaya girdi! Sonu korkunç bitti

Arkadaşlarıyla iddiaya girdi! Sonu korkunç bitti

ÇANAKKALE’den son gelen haber korkunç! İskelede arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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İskelede arkadaşlarıyla oturan Samet Umut Öner (16) arkadaşlarıyla iddiaya girip, denize atladı. Bir süre sonra Öner’in gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. Bu sırada iskeledeki 2 kişi de suya atlayıp Öner’i aradı.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi su altı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sudan çıkarılan Öner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Liseli genç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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