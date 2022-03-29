Ehliyet değiştirme süresi son tarih 2022 değişim için neler gerekiyor?

Birçok vatandaş ehliyet değiştirme işlemleri nasıl yapılır, nereden yapılır araştırması yapıyor. Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden ya da ALO 199'dan randevu alınabilecek. Ehliyet değiştirmeyenlere 498 Türk Lirası idari para cezası kesilecek. Peki ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, ehliyet nasıl değiştirilir?

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Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor.Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Peki ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, ehliyet değiştirmeme cezası kaç para, ehliyet nasıl değiştirilir?

Eski ehliyetler nasıl değiştirilir?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.

31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.

Ehliyet değiştir için gerekli evraklar neler?

Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, bu belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek. Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmiyor.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, yetkili sağlık kuruluşlarına giderek "sürücü olur" raporu alması gerekiyor. Alınan sağlık raporları 2 yıl geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilecek.

Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması bekleniyor. Sistemde adresi bulunan kişiler, teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilecek. Ayrıca yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacaklardan son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf da isteniyor.

Geçici sürücü belgesi nereden alınır?

Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamaları isteniyor.

Eski sürücü belgesini değiştirmeme cezası ne kadar: Trafik Kanunu'nun 39'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasına göre (39/3) eski sürücü belgesini değiştirmeyen kişilere 498 Türk Lirası idari para cezası kesilecek. Bu rakam, 15 gün içinde ödenmesi durumunda 373,5 TL'ye düşecek. Lakin, her yıl bu rakamda artışa gidildiği biliniyor. 2023 yılından sonraki tarife, ilgili idare birimleri tarafınca duyurulacak.