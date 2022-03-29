Oruç hangi gün başlıyor Ramazan'ı oruçlu karşılamak gerekir mi Diyanet

Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 30 gün tutulacak olan Ramazan orucu için ilk sahura bu cuma yani 1 Nisan'da kalkılacak. Peki Ramazan ayı oruçla mı karşılanmalı, Şaban ayının son günleri oruç mu tutulmalı? Diyanete göre Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur.

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11 ayın sultanı Müslüman aleminin göz bebeği rahmetli Ramazan ayı 2 Nisan ilk oruçlar başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu sene de Ramazan ayı bu cumartesi yani 2 Nisan'da ilk iftarla başlayacak. Ramazan için ilk sahur ise 1 Nisan cuma gecesi olacak. Bu affı, mağfireti bol Ramazan ayını karşılamak için oruç tutmak gerekir mi, Hz. Muhammed Ramazan ayını karşılamak için Şaban ayında oruç tutar mıydı?

2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman:

Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. 2 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor.

Kadir Gecesi ne zaman :

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk gelecek.

2022 Ramazan bayramı hangi günler:

1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan'ı karşılamak için oruçtutulur mu:

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir. Ancak, Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

Oruç tutmamayı mubah kılan mazeretler nelerdir?

İslam’a göre Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan mazeretler şöyle sıralanmıştır:

Yolculuk: Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 kilometre) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazereti yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferiliği başladıktan sonra bozarsa kendisine kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Kaza da edemeyecek duruma düşerler ise tutamadıkları her bir günlük oruç için bir fitre verirler.

Hastalık: Uzman bir doktorun, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı ve teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fitre verir.

Fitre verecek gücü olmayanlar ise bu imkanı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar.

Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişiler için, iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması halinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta hükmündedir.

Özel günlerindeki bir kadının da namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Gebe olmak: Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda, alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını durumları normale döndüğünde kaza ederler.

Yaşlılık: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç tutmayıp yerine fitre verebilirler. Bakara suresinin 184. ayetinde, bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin, oruç tutmayıp fitre vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır.

Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak: Bir insanın ibadetlerini normal bir şekilde yapmasını engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması doğru değildir. Ancak kişisel veya toplumsal zorunluluklar (Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olanlar) bazılarının böyle işlerde çalışmalarını gerektirebilmektedir. Böyle durumda bulunan bir kişi, oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkuyorsa, orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar, izin günlerinde veya müsait zamanlarda tutamadıkları oruçlarını kaza etmelidirler.

Kaza etme imkanlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fitre vermeleri şeklinde görüşler vardır. Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz.

İleri derecede açlık, susuzluk: Açlık veya susuzluk sebebi ile beden ve ruh sağlığının ciddi derecede zarar görmesi söz konusu olan kimse orucunu bozabilir. Sağlık şartları düzelmesi hâlinde bozulan oruç Ramazan’dan sonra kaza edilir. Böyle bir kimsenin orucuna devam etmesi ölümüne sebep olacak nitelikte ise, orucunu açmaması yani oruca devam etmesi haram olur.