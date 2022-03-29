Su fabrikasındaki yangına pet şişeyle müdahale

OSMANİYE'de bir su fabrikasının depo ve palet bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. İki kişinin dumandan etkilendiği yangına işçilerin pet şişelerle müdahale etmesi dikkat çekti.

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Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde bulunan İdeal Su Fabrikası'nın depo ve palet bölümünde yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Fabrika çalışanlarının pet şişe ile müdahale etmesi dikkat çekti.



Öte yandan elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 işçi, ambulans ile Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.