Kimlik değiştirme randevusu alma saatleri haftasonu açık mı?

Hala eski tip kimlik kartlarını kullanıyorsanız aman dikkat, yeni çipli kimlik kartı almanız için süreniz kısalıyor. Yeni kimlik kartı almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden ya da ALO 199'dan randevu alabilirsiniz. Peki; kimlik değiştirme / yenileme nasıl yapılır, randevu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları uzun yıllar kadınların pembe, erkeklerin mavi renkte sahip olduğu nüfuz cüzdanlarını kullandı. 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren ise uluslararası standartlara ve çipi sayesinde teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlanmış T.C. kimlik kartını kullanıyoruz. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala pek çok vatandaş kimlik değiştirme / yenileme nasıl yapılır bilmiyor. Peki; kimlik değiştirme / yenileme nasıl yapılır, randevu nasıl alınır, ücreti ne kadar?

Kimlik değiştirme, yenileme, randevu alma, ücret, gerekli belgeler, son tarih gibi pek çok detay merak ediliyor. Merak etmeyin, kimlik değişimi için hala vaktiniz var ancak herkesin bir an önce yeni kimlik kartlarına geçmesi öneriliyor. Kimlik değiştirme / yenileme nasıl yapılır, randevu nasıl alınır, ücreti ne kadar gibi merak edilen sorulara yakından bakalım ve konu hakkında bilmeniz gereken önemli detayları görelim.

Kimlik değiştirme nasıl yapılır, kimlik nasıl yenilenir?

Eski nüfus cüzdanınızı değiştirmek ve yeni kimlik kartlarından almak istiyorsanız öncelikle randevu almanız gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezi üzerinden yeni kimlik kartı için randevu alabilirsiniz. Eğer ikametgahınız sisteme kayıtlıysa Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan nüfus müdürlüklerinden yeni kimliğinizi alabilirsiniz.

Kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı ya da resmi bir geçici kimlik belgesi gibi sizin kim olduğunuzu resmi olarak gösterecek bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmelisiniz.

2022 yılı kimlik değiştirme ücreti / harcı ne kadar?

2022 yılı içerisinde nüfus cüzdanınızı yeni T.C. kimlik kartı ile değiştirecekseniz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bedel 37,50 TL’dir. Eğer kimlik kartınızı kayıp nedeniyle değiştiriyorsanız ödemeniz gereken bedel 75,00 TL’dir. Nüfus müdürlüklerinde biyometrik fotoğraf çekilmez. Bu nedenle bu masrafa bir de fotoğraf parasını ekleyebilirsiniz.

Kimlik değiştirmek için son tarih ne zaman?

2 Ocak 2017 tarihinde başlayan yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı uygulamasının son tarihi devamlı değişmektedir. Son alınan karara göre kimlik değiştirmek için son tarih 31 Aralık 2023’tür. Ancak hiçbir vatandaşımızın son güne kadar beklemesine gerek yok.

Kimlik kartı değiştirme randevusu nasıl alınır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasını açın.

Adım #2: T.C. Kimlik Kartı seçeneğine tıklayın.

Adım #3: Kabul Ediyorum butonuna tıklayın.

Adım #4: Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı ve güvenlik kodunu girin.

Adım #5: Devam Et butonuna tıklayın.

Adım #6: İl ve ilçe seçimi yapın.

Adım #7: İleri butonuna tıklayın.

Adım #8: Randevuyu kendinize mi, eşinize mi, çocuğunuza mı, annenize mi, babanıza mı aldığınızı seçin.İstenirse HES kodunuzu girin.

Adım #9: Randevu tarihini ve saatini belirleyin.

Adım #10: Bilgilerinizi gözden geçirin ve onaylayın.

Kimlik kartı değiştirme randevusu almak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Sistem tarafından istenilen bilgileri doğru ve güncel olarak girdiğinizden emin olun. Belirlenen tarih ve saatte seçtiğiniz nüfus müdürlüğünde ya da temsilcilikte olmanız son derece önemli. Geç kalmanız durumunda yeniden randevu almanız istenecektir.

Kimlik değiştirme hakkında bilmeniz gerekenler:

Yeni kimlik randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sayfasından ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden alınabilir.

Yerleşim yerinizin dışındaki bir nüfus müdürlüğünden kimlik değiştirebilirsiniz.

Yanınızda resmi bir kimlik belgesi ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmeyi unutmayın.

Yurt dışındaysanız dış temsilciliklerden kimlik değişimi yapabilirsiniz.

Kimlik kartınızı kaybederseniz Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirmelisiniz.

15 yaşını tamamlamamış kişilerin kimlik başvurusu veli ya da vasi tarafından yapılır.

Kısıtlıların kimlik başvurusu veli ya da vasi tarafından yapılır.

Din, kan grubu, medeni hal yeni kimlik kartı üzerinden yazmaz ancak Kimlik Paylaşım Sistemi’nde kayıtlıdır.

Yeni kimlik kartı, anlaşmalı ülkelerde seyahat belgesi yerine geçmektedir.

Yeni kimlik kartınız gelene kadar kullanmanız için isterseniz geçici kimlik belgesi düzenlenir.

Nüfus müdürlüğüne gelemeyecek kişilerin işlemleri Gezici Kayıt Terminali tarafından gerçekleştirilir.

Yeni kimlik kartınızla birlikte verilen PIN ve PUK şifrelerini saklayın.

Nüfus cüzdanı yerine kullanmaya başladığımız yeni T.C. kimlik kartı değiştirme / yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son tarih nedir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Kimlik değiştirme hakkındaki en güncel bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.