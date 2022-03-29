Adalet Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs izinleri 2 ay daha uzatıldı
ADALET Bakanlığı, açık cezaevi hükümlülerinin Covid-19 izinleri 2 ay uzatıldığını açıkladı.. İzinler 31 Mart'ta sona eriyordu... Onbinlerce kişi cezaevine dönmeye hazırlanıyordu...Abone ol
Adalet Bakanlığı, açık cezaevi hükümlülerinin Covid-19 izinleri 2 ay uzatıldığını duyurdu.. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Açık cezaevlerindeki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." denildi.