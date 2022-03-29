Vitor Pereira eski oyuncusuna göz dikti

Josef de Souza'ya Vitor Pereira'nın yeni takımı Corintias'ın istediği belirtildi. Beşiktaş'ın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Fenerbahçe ile bu sezon 25 maça çıkan teknik direktör Vitor Pereira, 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik almıştı. Deneyimli hoca, oyun içinde verdiği kararlar ve oyuncularla yaşadığı sorunlar sebebiyle istikrarlı bir çizgi yakalayamamış ve Aralık ayında görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde üçlü savunması nedeniyle yoğun eleştiriler alan Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta sistem değiştirdi.

Portekizli teknik adam, Brezilya ekibi ile çıktığı 6 maçta da sahada dörtlü savunma ile yer aldı. Ancak oyuna müdahale ederek maç içinde zaman zaman üçlüye döndü.

Yani Fenerbahçe'deyken asla taviz vermediği üçlü savunma sistemi, artık Pereira'nın ikinci tercihi oldu. Öte yandan Brezilya'da toplam 6 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynanan yarı final maçında ezeli rakibi Sao Paulo'ya 2-1 kaybederek Paulista Ligi'ne veda etti.

Pereira şu ana kadar oynadığı 6 resmi maçta normal sürede sadece 3 galibiyet elde edebildi. Brezilya basınında Portekizli hocanın özellikle takımı üçlüye döndürdüğü dönemlerde oyunun kötü olduğuna vurgu yapılıyor.

Öte yandan Brezilya basını, Corinthians'ın Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın takıma takviye yapmak için çalıştığını duyurdu. Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Corinthians'a imza atan Vitor Pereira'nın gözdesi Beşiktaşlı Josef de Souza.

Ayrıca adı Everton başta olmak üzere birçok büyük takımla anılan ancak Corinthians'a imza atan Pereira, henüz Brezilya Serie A başlamadan büyük eleştiriler alıyor.