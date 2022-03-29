Necmettin Erbakan CHP ile olurdu iddiasına cevap: Yaşasaydı Erdoğan'ı alnından öperdi!

Temel Karamollaoğlu'nun Necmettin Erbakan hakkındaki "Yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu" iddiasına Abdülkadir Selvi tepki gösterip Ayasofya Camii'nin de açılmasını hatırlatarak "Erdoğan'ı alnından öperdi" dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Erbakan hocamız yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu” açıklaması yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na eleştiriler yöneltti. Selvi, Necmettin Erbakan’ın yaşaması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “alnından öpeceğini” öne sürdü.

Selvi, bugünkü köşe yazısında Karamollaoğlu’nun ifadelerini şu satırlarla aktardı:

Gazeteci Fatih Atik, Ankara Masası programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, “Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur mu?” diye soruyor. Karamollaoğlu tereddütsüz bir şekilde, “Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu” diye karşılık veriyor.

Karamollaoğlu’nun açıklamasının Milli Görüş camiasında tartışmalara neden olduğunu söyleyen Selvi, özetle şunları yazdı:

Ayasofya’yı açmak Erbakan’ın idealiydi. Merhum Erbakan hayatta olsaydı Ayasofya’yı açan Erdoğan’ı mı desteklerdi yoksa Ayasofya Camisi’ni kapatıp müze yapanlara mı destek verirdi? Erbakan’ın hedefi Taksim’e cami yapmaktı. Taksim Camisi’ni gündeme getirdiği için Erbakan’a hayatı dar etmeye kalkışmışlardı. Erbakan hayatta olsa Ayasofya’nın açılışını ayakta alkışlar, Taksim Camisi’nde ilk safta namaz kılardı. Erdoğan’ı alnından öperdi. Erbakan’ın hedefi başörtüsü sorununu çözmekti. Başörtüsü sorununu çözmek istediği için partisi kapatıldı, irticayla suçlandı, siyasi yasaklı hale geldi.

Başörtüsü sorununu Erdoğan çözdü. Vallahi Erbakan hayatta olsaydı okullara Kuran-ı Kerim dersi koyan, Peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Erdoğan’ı ayakta alkışlardı. CHP’nin siyasi uzantısı olduğu 28 Şubat, Erbakan’ı başbakanlıktan indirmekle, partisini kapatmakla, kendisini siyasi yasaklı hale getirmekle yetinmemiş bir de ileri yaşına rağmen hapse girmesine çalışmıştı. Erbakan’ı hapse girmekten kurtaran Erdoğan oldu. Merhum Erbakan’ın siyasi hedeflerinin hepsini Erdoğan gerçekleştirdi. Sahi, Erbakan hayatta olsaydı cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu mu desteklerdi Erdoğan’ı mı?