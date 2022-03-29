Mesut Özil'i kızdıracak itiraflar

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı yıldızı Mesut Özil'in Arsenal'den eski takım arkadaşı Nacho Monreal'den çarpıcı itiraflar geldi. 36 yaşındaki İspanyol savunmacı, "Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in Arsenal'dan eski takım arkadaşı Nacho Monreal'den Mesut'u kızdıracak itiraflar geldi. İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşını sert bir şekilde eleştirirken Mesut Özil'in herkesle sorunları olduğunu söyledi.

Arsenal'in eski defans oyuncusu Nacho Monreal'a göre Mesut Özil'in Londra kulübünde herkesle sorunları vardı. FourFourTwo'ya konuşan Monreal, yedi sezon birlikte top koşturduğu takım arkadaşını anlattı.

Nacho Monreal'in açıklamaları şöyle: "Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile tartıştı ve son birkaç maçı oynayamadı."

"Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Bir özgüven aşıladı, Mesut o dönem birçok maçta oynadı. Ancak sonra Emery, takımda Mesut'tan daha iyi durumda olan oyuncular olduğunu gördü."

"İstenilen seviyede olmadığını gördüler"

"Mesut Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en çok para kazanan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler. "Bir birey olarak insanlarla arası iyiydi. Ama sakatlıkları yüzünden bir sürü maç kaçırdı."

Mesut Özil, Arsenal formasıyla 7,5 yıllık kariyerinde toplamda çıktığı 254 maçta 44 gol ve 77 asist üretti. Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.