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Erkan Kaledibi'nin eşi Ünzile Kaledibi kimdir yaşı kaç ailesinin evinde öldü

Erkan Kaledibi'nin eşi Ünzile Kaledibi kimdir yaşı kaç ailesinin evinde öldü

Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin ve Kırgın Çiçekler gibi dizilerde oynayan, birçok tiyatro filminde rol alan Erkan Kaledibi'nin ani ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Adapazarı'nda eşi Ünzile Kaledibi'nin evinde ölü olarak bulunan Erkan Kaledibi'nin intihar ettiği düşünülüyor. Peki Erkan Kaledibi, eşi Ünzile Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi oynadığı diziler hangisi

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Birçok tiyatro oyununda ve dizide rol alan genç oyuncu Erkan Kaledibi 32 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Ünzile Kaledibi'nin ailesini ziyarete gittikleri sırada evde ölü bulunan Erkan Kaledibi'nin intihar ettiği şüphesi gündemde olsa da henüz gerçek ölüm nedeni netleşmedi. Yapılan ilk incelemelerde doğalgaza bağlı ocağın açık olması intihar iddialarını güçlendirdi. Uzun yıllar birlikte olduğu Ünzile Kaledibi ile geçtiğimiz yıl evlenen Erkan Kaledibi kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Erkan Kaledib eşi Ünzile Kaledibi kimdir?

32 yaşında olan Erkan Kaledibi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yer alan evinde ölü olarak bulundu. Tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi'nin oynadığı diziler arasında Diriliş Ertuğrul, Yasak Elma, Vatanım Sensin gibi diziler yer alıyor.

1990 yılında dünyaya gelen Erkan Kaledibi, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Kamera Önü Oyunculuk ve Tiyatro Eğitimi aldı. Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kaledibi’nin babası oğlunun evine geldiğinde, genç oyuncunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri Erkan Kaledibi’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemelerde doğalgaza bağlı ocağın açık olduğu belirlenirken, olay sırasında genç oyuncunun eşinin ailesinin yanına misafirliğe gittiği kaydedildi. 

Erkan Kaledibi kimdir: 32 yaşında hayatını kaybeden Erkan Kaledibi’nin oynadığı diziler arasında Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut’ül Amare, Dip, Kırgın Çiçekler ve Yaska Elma da bulunuyor. Ünlü isim ayrıca Kalp Atışı, Vatanım Sensin, Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde de rol aldı.

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