Adana'da Davutoğlu'na esnaf tepkisi: Davanızı satmayacaksınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana'daki esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan durumu Davutoğlu'nun daha önce sarf ettiği sözlere atıfta bulunarak değerlendirdi.

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Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ilk olarak partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı.

Burada partililere ve vatandaşlara seslenen Davutoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Davutoğlu'na tepki gösterdi.

"Davanızı satmayacaksınız"

Bir vatandaş Davutoğlu'na "Davanızı satmayacaksınız!" diye bağırırken, diğer vatandaş ise "Sen devlet hainisin" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan gergin anlar üzerine Davutoğlu, korumaları eşliğinde programına kaldığı yerden devam etti.

Ayağa kalkmışlar ama kovmak için

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana'da yaşadığı duruma kayıtsız kalmadı. Görüntüleri paylaşan Özalan; ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun emir eri olan Ahmet Davutoğlu, Adana'da böyle karşılandı... "Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar." diyordu. Ayağa kalkmışlar ama kovmak için!'' notunu düştü.