Stefan Kuntz'dan Soner Dikmen sorusuna tepki!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berkan Kutlu yerine Konyaspor'dan Soner Dikmen'in neden alınmadığıyla ilgili soruya ufak çaplı tepki gösterdi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında 3'lü savunma sistemiyle ilgili olarak A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Maçtan önce takım planlarımız ile ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi" dedi.

"Hocanın görevi kendi oyuncularının becerilerine uygun sistemi bulmaktır" diyen Alman teknik adam şöyle konuştu,

"Yakın zamanda bir çok oyuncumuzu ziyaret ettim. Orada da sistem konusu da gündeme geldi. Çağlar (Söyüncü) İngiltere'de, Merih (Demiral) İtalya'da, Ozan (Kabak) İngiltere'de, bu oyuncularımız bu taktiği zaten uyguluyor. En iyi savunmacılarım bu kulüp formasyonunda oynuyor. Bu sistem onların da hoşuna giden bir sistem. Devre arasında takıma yaptığım temel eleştiri ilk başta galibiyete inanmamalarıydı. 'Eski sistemle mi oynamak istiyorsunuz?' dedim. 'Hayır' dediler. 'Biraz cesaret' dedim. Medyadan ve yorumculardan gelen bütün fikirlere saygı duyuyorum. Futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Böyle değişikliği oturtmak için zaman lazım. Bu değişikliği yaptığımız için takımdaki kimse rahatsız değil.

Bana eğer merak ettiğiniz bir soru varsa, bunun cevabını alırsınız: Doğru olmayan konularla ilgili benim de hassasiyetim var: Bundan memnun olmayan oyuncuların olduğu ortaya atıldı. Böyle bir şey kesinlikle yok. Merak ettiğiniz bir konu varsa soruyu sorun, mutlaka yanıtını alacaksınız."

Salih Özcan'ın Türk Milli Takımı'na seçilmesiyle ilgili olarak ise Alman çalıştırıcı, "Mayıs'ın sonunda Almanya'da U21 Avrupa Şampiyonası oynadık. Aslında o turnuvadan sonra onu Olimpiyat Oyunları'na götürmek istedi. Ancak Köln'de kalmak istediğini söyledi. Fiziksel olarak bazı şeyleri düzeltmesi gerektiğini söyledi. A Milli Futbol Takımı'na getirildikten sonra bana telefon etti. Burada Salih'e de çok teşekkür ediyorum. O da kararını hızlı bir şekilde verdi. Ailesi ona destek oldu. Köln'ün de süreçte katkısı oldu. TFF'deki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdüler. Zaten kararını vermiş Salih'le ilgili herhangi bir kafa karışıklığı olmadı" açıklamasını yaptı.

"Şu andaki kadrodan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz?"

Soner Dikmen'in A Milli Futbol Takımı'na çağrılmamasıyla ilgili soruya ise Kuntz, "Ben de o zaman şunu sorayım. Şu andaki mevcut kadrodan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz?" sorusunu sordu.

Berkan Kutlu yanıtı üzerine Kuntz, "Berkan, Avrupa'da bir çok maç oynamış ve sorumluluk almış bir oyuncu. Sol ayaklı olması bizim için önemli. Milli Takım'ın antrenörüyüm. Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuyu seçmeliyim. Bazı kulüplerin iyiliği için seçmek zorunda değilim. Aslında Konyaspor'dan bir oyuncuyu davet ettik. Ama sakat olduğu için gelemedi" ifadelerini kullandı.

En iyi performansı göstermenin oyuncuların A Milli Takım'a gelmesini sağlayacağını kaydeden Kuntz, "Bazı oyuncular beklenmeden çağrıldı. Temel referans performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey A Milli Takım için oynamaktır. Bu ödül değil, çok fazla şekilde çalışmanın sonucudur" diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvette Deniz Andav'ın gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Stefan Kuntz, "Aslında aday kadroyu açıkladıktan sonra bir deklarasyon yaptık. Deniz'i (Andav) de Umut'u (Bozok) da izledik. Umut'u çağırdık. Kapı Deniz'e açık" dedi.

Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'nin şansının sorulması üzerine de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Şu anda İtalya maçına odaklanıyorum. İkinci hedef noktam Haziran'daki Uluslar Kupası. Orada istediğimiz gelişmeyi sağlayıp elemelere başlangıç yapmak istiyorum. Gruptaki şansımızla ilgili yanıt vermeden önce rakipleri öğrenelim. (Gülerek) Tek yapmamız gereken Lothar Matthaes'un kura çekmesini engellemek" diyerek sözlerini tamamladı.