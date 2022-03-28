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Çin'de korkutan gelişme! Koronavirüs nedeniyle dev şehir kapanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin'de korkutan gelişme! Koronavirüs nedeniyle dev şehir kapanıyor

ÇİN'in en büyük kenti Şanghay'da Omicron varyantı taşıyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verildi.

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Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart-1 Nisan'da Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmı ile şehrin finans merkezi Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan'da ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde karantina uygulanacak.

Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği belirtildi. Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetlerinin geçici olarak durdurulacağı, zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışında kapatılacağı, personelin evden çalışacağı kaydedildi.

Geçen haftalarda kentteki çok sayıda yerleşim kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası üretimi geçici olarak durdurmuştu.

Hastalık belirtisi göstermeyen vakalarda büyük artış
Kentte son günlerde hastalık belirtisi göstermediği halde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkat çekiyor. Çin sağlık yetkilileri bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, ayrı sınıflandırıyor. Gözlemciler bunun Omicron varyantının kentte hızlı yayılmasının sonucu olduğu yorumunu yapıyor.

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