5 liralar morardı Merkez Bankası yeni bastı işte yeni 5 liranın görünümü

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası yeni 5 TL banknotları 28 Mart 2022 itibariyle piyasaya sürdü. Yeni 5 liralar mor renkli oldu.

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TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. Söz konusu banknotlar, imzalar ve 5 liralık banknottaki renk değişimi dışında, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonlarıyla genel nitelik ve görünümleri bakımından tedavüldeki banknotlarla aynı oldu. 1. ve 2. tertip banknotlar birlikte tedavülde bulunacak.

Yeni 5 liralık banktnotlarda hakim renk mor oldu. Eski 5 liralar kahverengi ağırlıklıydı. 5 liralar ile birlikte II. tertip 200 ve 50 TL banknotlardaki imzalarda da değişikliğe gidildi. 200 ve 5 liralık banknotlarda Başkan Erdem Başçı ile Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu'nun, 50 liralık banknotlarda ise Başçı'nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Turalay Kenç'in imzaları yer aldı.

2. tertip 200, 50 ve 5 liralık banknotlar 8 Nisan'da tedavüle verilecek.