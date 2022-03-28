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Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu!

Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu!

Galatasaray’da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Sarı-Kırmızılı camia, 23 Nisan 2022'de Galatasaray Lisesi'nde toplanarak yeni kulüp başkanını belirleyecek. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin ardından yeni başkan için kolları sıvayan Galatasaray’dan seçim tarihiyle ilgili açıklama geldi.

Sarı-Kırmızılılar başkanlık seçimini 23 Nisan 2022'de Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirecek.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü yine Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın işleyişi şöyle olacak:

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