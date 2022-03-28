BIST 2.177
DOLAR 14,84
EURO 16,29
ALTIN 924,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da ölüm ilk iş gününde geldi; geride 3 yetim bıraktı

Şanlıurfa'da ölüm ilk iş gününde geldi; geride 3 yetim bıraktı

ŞANLIURFA'da çatı montaj işinde çalışmaya başlayan 29 yaşındaki talihsiz adam, ilk iş gününde fabrika çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. Çatı montajı yapan bir firmada bugün işe başlayan 29 yaşındaki Sedat Aslan, mesai arkadaşlarıyla birlikte OSB’deki bir fabrikanın çatısının montajını yapmaya gitti.

Çatıya çıkan işçi, rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedip aşağı düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

3 çocuk yetim kaldı
Burada tedavi altına alınan işçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı bir eş ile 3 küçük çocuk bırakan talihsiz işçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İşçinin düştüğü bölgede inceleme yapan ekiplerin, olayda firmanın ihmali olup olmadığını araştırdığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Amerikalı eşi şoka soktu! Yürüyerek Antalya'ya ulaştı: Yaşamıyor olabilirdim
Foto Galeri Amerikalı eşi şoka soktu! Yürüyerek Antalya'ya ulaştı: Yaşamıyor olabilirdim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eşini öldürdü, kızını öldürmek üzereyken yakalandı
Eşini öldürdü, kızını öldürmek üzereyken yakalandı
Fatih Altaylı'nın şeker zamları pişmanlığı: 340'a satıp 560 dolara geri alıyoruz!
Fatih Altaylı'nın şeker zamları pişmanlığı: 340'a satıp 560 dolara geri alıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! İnce için flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! İnce için flaş karar
Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz resti! Ruble ile ödeme yapmayana doğalgaz vermeyeceğiz
Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz resti! Ruble ile ödeme yapmayana doğalgaz vermeyeceğiz
Rusya heyeti İstanbul'a iniş yaptı: Barışın adresi İstanbul olacak mı?
Rusya heyeti İstanbul'a iniş yaptı: Barışın adresi İstanbul olacak mı?
Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyon Apple'a hedef küçülttürdü
Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyon Apple'a hedef küçülttürdü
Ukraynalı şampiyon boksörü Ruslar öldürdü!
Ukraynalı şampiyon boksörü Ruslar öldürdü!
Düzce'de kötü koku gelen çöp evden dram çıktı! Eve giren ekipler şok oldu: Çöplerin içinde...
Düzce'de kötü koku gelen çöp evden dram çıktı! Eve giren ekipler şok oldu: Çöplerin içinde...
Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP'nin yedinci okunu açıkladı
Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP'nin yedinci okunu açıkladı
AK Parti'de istifa! İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi 'Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik' deyip istifa etti
AK Parti'de istifa! İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi 'Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik' deyip istifa etti