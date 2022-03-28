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Ukraynalı şampiyon boksörü Ruslar öldürdü!

Ukraynalı şampiyon boksörü Ruslar öldürdü!

Rus işgali ile başlayan savaş can almaya devam ederken Ukraynalı kickboks şampiyonu Maksym Kagal hayatını kaybetti. Kagal'ın ölüm haberini duyuran antrenörü, sporcunun Mariupol'deki çatışmalarda öldürüldüğünü ifade etti.

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24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş can almaya devam ediyor. Ukrayna askerleri ve gönüllüler Rus birlikleri ile ülkenin dört bir yanında çatışmayı sürdürürken savaşın en yoğun olduğu yer ise Mariupol.

Stratejik bir öneme sahip olan liman kenti haftalardır sıcak çatışmalara sahne oluyor. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bölgedeki çatışmada kickboks şampiyonu Maksym Kagal da hayatını kaybetti.

Kickboks şampiyonu Mariupol'u Rus güçlerinden korurken öldürüldüğü açıklandı. Açıklama sporcunun antrenöründen geldi.

Azak Birliği'nde görev alıyordu
Aynı habere göre, 30 yaşındaki Kagal, Mariupol şehrini savunan Azak birliğinin bir parçası olarak görev alıyordu.

Mariupol Rusya için neden önemli?
Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rusya'nın en yoğun bombardımanına maruz kalan ve en çok hasar gören şehir. Mariupol, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı açısından oldukça önemli. Peki neden?

Coğrafi olarak küçük ama...
Mariupol'u almanın Rusya açısından önemli bir stratejik kazanım, Ukrayna içinse büyük bir darbe olmasının dört ana nedeni var. Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada küçük bir alanı kaplıyor, ama Kırım Yarımadası'ndan harekete geçen Rus kuvvetlerinin önünde engel oluşturuyor.

Bu kuvvetler, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle bağlantı kurmak için kuzeydoğuya doğru ilerlemek istiyor.

Mariupol ele geçirilirse, Rusya da Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolünü elde etmiş olacak, deniz ticaretini kesecek ve onu dünyadan daha da tecrit edecek.

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