BIST 2.181
DOLAR 14,84
EURO 16,26
ALTIN 923,91
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topladı Asgari ücret, Ramazan gıda zamları ve Ukrayna mayınları masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topladı Asgari ücret, Ramazan gıda zamları ve Ukrayna mayınları masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Gelen son bilgilere göre toplantıda Ramazan öncesi gıda zamları, asgari ücrete ikinci zam ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere pek çok konunun ele alınması bekleniyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Kabinenin gündemi oldukça yoğun. Ramazan öncesi artan gıda fiyatları, asgari ücrete ikinci zam meselesi ve İstanbul'da yapılacak Ukrayna Rusya zirvesi başta olmak üzere pek çok konu ele alınacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi
Foto Galeri Baba Vanga'nın Putin kehaneti! Daha 27 yaşındayken söyledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
6'lı Masa için büyük hayal kırıklığı! Bomba ankete AK Parti seçmeni faturasını ödeyebiliyor mu?
6'lı Masa için büyük hayal kırıklığı! Bomba ankete AK Parti seçmeni faturasını ödeyebiliyor mu?
Akaryakıttaki zamlara karşı TESK'ten çözüm önerisi
Akaryakıttaki zamlara karşı TESK'ten çözüm önerisi
Adnan Hoca davasında tahliye edilen 61 sanık için tutuklama kararı! Cinsel istismar suçlaması
Adnan Hoca davasında tahliye edilen 61 sanık için tutuklama kararı! Cinsel istismar suçlaması
ASO Başkanı'ndan tuhaf çıkış! Asgari ücret düzenlenmezse işçi çıkarıp zam yapacağız
ASO Başkanı'ndan tuhaf çıkış! Asgari ücret düzenlenmezse işçi çıkarıp zam yapacağız
İçinde 11 farklı ürün var Bizim Toptan Market Ramazan kolisi fiyatı en uygun
İçinde 11 farklı ürün var Bizim Toptan Market Ramazan kolisi fiyatı en uygun
Kalp krizinden vefat eden astsubaya Kayseri'de acı veda
Kalp krizinden vefat eden astsubaya Kayseri'de acı veda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor: İlişkiler en üst seviyeye çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor: İlişkiler en üst seviyeye çıkacak
İstanbul'da o bölgeye araç giremeyecek! Trafik sorunu tarih olacak: Ekrem İmamoğlu açıkladı 2023'te...
İstanbul'da o bölgeye araç giremeyecek! Trafik sorunu tarih olacak: Ekrem İmamoğlu açıkladı 2023'te...
Lewandowski Bayern'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Lewandowski Bayern'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Twitter çöktü! Kullanıcılar Twitter'a neden giremiyor?
Twitter çöktü! Kullanıcılar Twitter'a neden giremiyor?