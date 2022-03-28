Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topladı Asgari ücret, Ramazan gıda zamları ve Ukrayna mayınları masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Gelen son bilgilere göre toplantıda Ramazan öncesi gıda zamları, asgari ücrete ikinci zam ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere pek çok konunun ele alınması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Kabinenin gündemi oldukça yoğun. Ramazan öncesi artan gıda fiyatları, asgari ücrete ikinci zam meselesi ve İstanbul'da yapılacak Ukrayna Rusya zirvesi başta olmak üzere pek çok konu ele alınacak.