Atari'nin el yapımı ahşap konsolu dudak uçuklatan fiyata satıldı

ABD merkezli video oyunu şirketi olan Atari'nin "Home Pong" isimli el yapımı ahşap prototip konsolu, açık artırmada yaklaşık 4 milyon TL (270 bin dolar) gibi rekor bir ücretle satıldı.

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1972 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türkiye’de 1990’lı yıllarda oldukça popüler olan Atari markası, video oyunlarıyla dünya çapında ikonik bir yer edinmişti. Günümüzde ise RR Auction şirketinin açık artırmada sattığı, 1975 üretimi “Home Pong” prototip konsolu ise yaklaşık 4 milyon TL’ye alıcı buldu. Müşterilere modeli tanıtmak için üretilen el yapımı ahşap prototip, pedallı kontrol düğmeleri, parlak kırmızı bir “oyunu başlat” düğmesi, dahili hoparlörü için metal bir ızgara ve çalışmayan bir Pong çipi içeriyor. Atari tarafından üretilen sadece iki prototip konsoldan biri olan bu ürün, Steve Jobs’un eski akıl hocası Allan Alcorn’un koleksiyonundan geliyor.



İlk video oyunlarından biri olan Pong’u yaratmasıyla bilinen Alcorn, yazdığı bir mektupta, “Home Pong” prototipinin neden hazırlandığını açıklıyor. “1975’te Atari, jetonla çalışan oyun makineleri işini yönetmeyi başardı ve iç pazar için video oyunları üretmeye devam etti. Bu ürünün bir tüketicinin karşılayabileceği bir fiyata üretilebilmesi için Pong’u tek bir silikon çipi üzerinde çalıştırmamız gerekiyordu.” dedi.







Atari ilk kez 1972’de masa tenisi temalı video oyununu piyasaya sürmüştü.

O dönem ekibi, plastikten çalışan bir ev içi oyun sisteminin nasıl inşa edileceğine dair ayrıntıları araştırırken, o da bunu müşterilere anlatmak için el yapımı ahşap bir maket kullandı. Pong’un ev sürümü, evde oyun oynamanın yeni bir çağını başlatmış oldu. Kültür ve yaşam üzerinde o kadar önemli bir etkisi oldu ki, ABD’deki araştırma merkezi ve müze olarak faaliyet gösteren Smithsonian Enstitüsü de koleksiyonuna bir tane ekledi. Atari, ilk kez 1972’de masa tenisi temalı video oyununu piyasaya sürmüştü. Birkaç yıl sonra da, ev için sistemlerini tanıtarak evlerdeki video oyun konsolları için kendi pazarını oluşturdu.