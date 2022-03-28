5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Adı Sevgi Yargı Mahkum Aziz Survivor

Ceylin, kıyafetleri bir görüşte tanımıştır; kimliği belli olmayan ceset, babasına aittir. Şimdiye kadar bir umut beklediği babasını bir daha göremeyecek olmak onu derinden sarsmıştır fakat bu kez yanında onu kucaklayan bir Ilgaz Kaya durmadığı Yargı reytinglerde geriledi.