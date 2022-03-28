5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Adı Sevgi Yargı Mahkum Aziz Survivor
27 Mart 2022'nin reyting sonuçları Adı Sevgi, Mahkum, Yargı, Survivor, Aziz'i hüsrana uğrattı.
Ceylin, kıyafetleri bir görüşte tanımıştır; kimliği belli olmayan ceset, babasına aittir. Şimdiye kadar bir umut beklediği babasını bir daha göremeyecek olmak onu derinden sarsmıştır fakat bu kez yanında onu kucaklayan bir Ilgaz Kaya durmadığı Yargı reytinglerde geriledi.
Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girdiği Mahkum tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girdiği Adı Sevgi reyting yarışında hüsrana uğradı.
Survivor 2022'de ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu. Survivor All Star'da 26 Mart'ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu da Ünlüler Takımı kazandı. Heyecanın dorukta olduğu yarışma zirveyi kaptırdı.