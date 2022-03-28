ASO Başkanı'ndan tuhaf çıkış! Asgari ücret düzenlenmezse işçi çıkarıp zam yapacağız

ANKARA Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücrette yeni bir düzenleme olmaması halinde işletmelerin "çözüm" olarak "belki 3 kişi yerine 2 kişi çalıştırıp 1 kişinin ücretini de diğerlerine vereceğini" söyledi. Ancak bu sözler kafa karıştırdı. İşçiye zam yapmak için işçi çıkarmayı önermenin mantığını kimse anlayamadı.

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Afyonkarahisar'da gazetecilerle sohbet toplantısında kafa arıştıran açıklamalar yaptı. Asgari ücretin, enflasyondaki artışla birden eridiğini söyleyen Özdebir, yaşam standartlarının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Özdebir, "Bunun yapılmaması halinde işletmeler, belki 3 kişi çalıştıracağına 2 kişi çalıştıracak, 1 kişinin ücretini de öbürlerine verecek" şeklinde konuştu.

Asgari ücret düzeltilmezse işletmeler yapar...

Özdebir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda kanuni düzenleme yapılabilir. İşletmeler kanuni bir düzeltme olmasa bile bunu telafi eder diye düşünüyorum. İşletmelerin mali bünyelerine ve karlılıklarına göre, dayanabilecekleri oran neyse onu yapacaklar. Karlılığı yüksek olan firmada daha yüksek oranda olur, düşük olan firmalar da yapabildiği kadar yapar."

3 kişi çalıştıracağına 2 kişi çalıştırıp zam yapacak

"İnsanları aç bırakamazsınız, devlet artırmasa da bir şekilde işletmeler bunu artırmaya çalışacaklar. Belki 3 kişi çalıştıracağına 2 kişi çalıştıracak, 1 kişinin ücretini de öbürlerine verecek. Firmalar, yanında çalıştırdığı insanların ihtiyaçlarını, gücünün yettiği kadar karşılamak mecburiyetinde."

Rusya'ya yaptırımlar yeni zam olarak dönecek

Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın giderek büyüdüğüne dikkat çeken Özdebir, Rusya-Ukrayna savaşının bu makası biraz daha açabileceğini dile getirdi. Özdebir, bu ülkelerin buğdaydan ayçiçeğine, demirden çeliğe kadar çok sayıda üründe Türkiye'nin en büyük tedarikçisi olduğunu hatırlatarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisinin özellikle bu ürünlerde fiyatların artmasına yol açabileceğini anlattı.

Sanayide çarklar hızlı şekilde dönmeye devam ediyor

Türkiye'de ihracatın güzel gittiğini söyleyen Özdebir, özellikle başkentteki çoğu sanayi işletmesinde, gelecek birkaç ayın üretim programlarının dolu olduğu bilgisini verdi. Özdebir, sanayide çarkların hızlı şekilde dönmeye devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

İç piyasada iş yapanlar toplu işten çıkarmaya gidebilir

"Bu işletmeler eğer ihracatlarını devam ettirirlerse mutlaka çalışanlarını da aynı şekilde kollayacaklardır ama sadece iç piyasaya iş yapanlar bir de daralma yaşarsa bununla birlikte işten çıkarmalar da yaşanabilir. Firmaların ayakta durabilmeleri, hayatlarını devam ettirebilmeleri, işler açıldığı zaman tekrar istihdamı sürdürebilmeleri açısından biraz kabuklarına çekilmek mecburiyetinde olabilirler. İnşallah böyle şeyler olmaz."

Firmalar eleman bulamıyor!

Özdebir, hizmet ve bazı sanayi sektörlerinde işsizlik yaşanabileceğini ancak, ASO üyesi firmalar arasında işten çıkarmanın aksine, eleman bulamama gibi şikayetler olduğuna değinerek, ihracatın devam etmesi halinde istihdam artışının da süreceği tahmininde bulundu.

Türkiye'de kıt olan şey sermayeye ulaşım

Sanayi girdilerinin son bir yılda yüzde 300 arttığını ancak sermayelerin ve kredi limitlerinin gerilediğini hatta bazı kısıntılar yapıldığını belirten Özdebir, Türkiye'de kıt olan şeyin sermayeye erişim olduğunu ve bu duruma çare bulmak gerektiğini bildirdi.