Şarj aletini fişten çekin elektrik faturasını şişiriyor çalışmadan elektrik çeken aletler

Elektrik faturanızı düşürmek istiyorsanız evinizdeki gizli tüketicileri bilmeniz gerekiyor. Fırın, çamaşır, bulaşık makinası ve hatta cep telefonu şarjları çalışmasalar bile elektrik harcıyorlar.

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Elektrikli aletleri kullanırken hiç bilmediğimiz yönleri var. Mesela televizyonu kumandadan kapattığımızda elektrik tüketiminin sonlandığını sanıyoruz. Ya da çamaşır veya bulaşık makinası çalışmıyorsa elektrik harcamıyor diye biliyoruz. İşin doğrusu bu cihazların hepsi fişe takılı olduğu müddetçe çalışmasa bile elektrik çekip faturanızı şişiriyor. İngilizlerin yaptığı araştırmaya göre evlerdeki bu tür cihazlar elektrik faturasının yüzde 23'ünü oluşturuyor. Çalışmasa bile elektrik harcayan bu cihazlara vampir cihazlar deniyor.

İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi olan British Gas tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, elektrik kullanımının yüzde 23’ünün ‘vampir cihazlardan’ oluştuğunu ortaya çıkardı. İngiliz uzman Rob Bohm, evlerde bulunan ancak açık olmayan kullanılmayan cihazların elektrik faturalarının yüzde 23’lük bölümünü oluşturduğunu belirtip şu bilgileri veriyor:

- “Her yerde vampirler var. Bunlar, evinizin her yerinde elektrikli aletler, şarj cihazları hatta ışıklar olabilir. Bunlar, siz kapalı olduklarını düşündüğünüzde bile ana şebekeden güç çeken cihazlardır. Bireysel olarak çok pahalıya mal olmazlar, ancak zamanla yıllık elektrik faturanıza yüzlerce lira ekleyebilirler.”

Şarj aletleri en büyük düşman

Enerji uzmanı Bohm’a göre, bu cihazların en dikkat çekeni ve belki de en çok enerji harcayanı hepimizin evinde bulunan şarj aletleri. Bohm, “Telefon şarj fişleri, telefonunuzu şarj etmeseler bile sürekli olarak enerji çeker. İçlerinde, fişe takılı oldukları her zaman çok az miktarda güç kullanan bir transformatör var.’ dedi.

Sadece telefonların değil, diş fırçalarının, kulaklıkların, bilgisayarların ve diğer tüm elektronik cihazların şarj aletleri de faturaların artmasında önemli bir role sahip.

Akıllı TV'ler kapalıyken elektrik yakıyor

Yeni nesil LED ekranlı televizyonlar da izlenmese bile şebekeden kapatılmadığı sürece sürekli olarak güç kullanmaya devam ediyor. Akıllı televizyonların bekleme veya uyku moduna alınması da yine güç harcamasına devam etmesine neden oluyor. Birden fazla televizyonu olan evlerde bu durumun faturalara yıllık olarak etkisi çok daha fazla…

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