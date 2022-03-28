Doğal gaz faturasını bitiriyor ısı pompası kombinin yerini alıyor fiyatını bir yılda çıkarır

Gelecekte kombilerin yerini alabileceği söylenen teknolojilerden biri de ısı pompaları. Isı pompası toprak altındaki sıcaklığı evlere taşıyor ve kombi yerine ısıtma işini yapıyor. Bu sayede doğal gaz faturasına paydos diyorsunuz. Isı kombilerinin fiyatı kw'ına göre değişiyor. 40 bin lira fiyatla ısı pompası alabileceğiniz gibi 80 bine de var.

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Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş enerji fiyatlarının da dünya çapında rekor düzeylere fırlamasında rol oynadı. Daha bu işgal yaşanmadan enerji fiyatlarındaki artışlar zaten Covid krizinden yeni yeni çıkmaya çalışan ülkelerin ekonomilerini zorlamaya başlamıştı. Dünya şimdi doğal gaz yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Bunlardan biri de ısı pompaları. Gelecekte kombilerin yerini alacak denen ısı pompaları ile 5 bin evi ısıtmak artık mümkün.

Beyaz Saray akıllı termostatlar ve ısı pompaları teknolojisi ile daha fazla enerji tasarrufu sağlanabileceğini söylüyor. AB'nin hedefi 2030 itibariyle enerji tasarrufu ve ısı pompaları gibi yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla, bugüne göre 170 milyar metreküp daha az doğal gaz kullanmak. Peki kombilerin ve doğal gazın yerini alma potansiyeli olan ısı pompası nedir bu denilen mümkün olabilir mi?

Isı pompası nedir nasıl çalışır

Isı pompası ısıtma, soğutma ve sıcak su için gerekli olan enerjinin %75'ini doğadan, geri kalan %25'ini elektrikten sağlayarak çalışır. Isı pompası cihazının her zaman kullandığı bir dış enerji ve bunu kompresör aracılığı ile ilettiği iç mekan vardır. Kullandığı dış enerji, hava, toprak, deniz, göl ya da yeraltı suyu olabilir.

Enerjinin iç mekana iletim şekli ise su ya da hava şeklinde olur. Isı pompası tek bir cihaz tipi ya da ürünü değildir. Isı Pompası, üst tanıma uygun şekilde 4 ana kategoriye ayrılır ve 1 kWh kapasiteden binlerce kWh kapasiteye kadar birçok farklı cihaz tipi ve kapasitesinden oluşur. Türkiye’de ise genellikle AVM’lerde sudan havaya olan ısı pompaları kullanılıyor. Türkiye'de villalar için de havadan suya ısı pompası tercih ediliyor. Pek çok çeşit ısı pompası cihazı mevcuttur;

*Dış havayı kullanarak iç mekanı hava ile ısıtıp soğutan cihazlar (havadan havaya IP) – örnek; Split klima, Vrf, Paket klima, vs.

*Dış havayı kullanarak iç mekanı su ile ısıtıp soğutan cihazlar (havadan suya IP) – örnek; villa tipi yada büyük hava soğutmalı gruplar, vs.

*Soğutma kulesi, deniz, nehir, göl ya da toprak enerjisini kullanarak iç mekanı hava ile ısıtıp soğutan cihazlar (Sudan havaya IP) – örnek; su soğutmalı VRF, su soğutmalı paket klima, AVM tipi ısı pompası cihazları

*Soğutma kulesi, deniz, nehir, göl ya da toprak enerjisini kullanarak iç mekanı su ile ısıtıp soğutan cihazlar (Sudan suya IP) – örnek; su soğutmalı soğutma grupları

Isı pompası fiyatları

Türkiye'de markasına ve kullanım alanına göre ısı pompası fiyatları hayli farklılık gösteriyor. 40 bin liraya ısı pompası olduğu gibi 100 bin lira olanlar da var.

LG Therma 16 kw split inverter ısı pompası 52 bin lira

Demirdöküm 8 Kw ısı pompası 58 bin lira

Baymak 9 kw inverter ısı pompası 41 bin 200 lira

Demirdöküm 16 kw ısı pompası 70 bin lira

Arçelik 16 kw monoblok inverter ısı pompası 56-58 bin lira aralığında

Viessman 12 kw ısı pompası 82 bin lira

Isı pompası kombinin yerini alır mı?

Bunun örneği İngiltere'de var. Londra ve Gateshead'e kurulan iki büyük ısı pompasının çevreci ve ucuz bir ısınma imkanı yaratması umuluyor. Gateshead'deki ısı pompası, toprak zeminin 150 metre kadar altına inen bir eski kömür madeni tünellerini ısı kaynağı olarak kullanıyor. Bir mühendislik tekniği sayesinde, iki insanın birbirlerine temas ederek ısı transferi yapmasına benzer bir şekilde madendeki suyun ısısı, ısı pompası sisteminde yer alan başka bir sıvıya transfer ediliyor. Bu sıvı kompresörler tarafından sıkıştırıldığında ısısı 80 dereceye yükseliyor. Bu sıcak sıvı da borularla etraftaki binalara gönderiliyor. Madenden alınan su madene geri verilerek tekrar ısınması sağlanıyor. Bu büyük ısı pompası sistemi, insanların evlerine yerleştirdikleri küçük ısı pompalarına benziyor. Onlar da havadan veya zeminden ısıyı alarak eve aktarıyor. Fakat Gateshead'deki bu ısı pompası o kadar büyük ki, tam kapasite ile çalıştığında 5 bin haneyi ısıtabiliyor. Gateshead Belediyesi Enerji Hizmetleri Müdürü Jim Gillon, bölgenin madencilik geçmişinin bugün de bu şekilde kenti ısıtmak için kullanılmasından memnun.

Bu sisteme bağlanan evlerde kombi yerine farklı bir sistem var. Eve kadar gelen ısının sıvısını radyatörlere giden sulara aktarıyor. Bunu kullananlardan biri de Jacqueline Bell. Evini beş yıldır bu şekilde ısıtıyor. Evin ısınma altyapısını değiştirmek ise kolay olmamış, çok sayıda boru değişmiş. Fakat sonuçtan memnun:

"Evim eskisine göre çok daha sıcak ve ödediğim fatura çok daha az."